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العثور على طفل مصاب جنوب العريش

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر الأهالي بشنال سيناء على طفل مصاب في منطقة جنوب العريش، وتم نقله للمستشفي للعلاج.

وأكد الدكتور أحمد منصور مدير عام مستشفي العريش العام، أنه عثر على الطفل المصاب بمنطقة بئر لحفن، جنوب مدينة العريش.. مشيرا إلى أنه يدعي حمزة، ويبلغ من العمر ٣ سنوات.

أضاف منصور، أن سيارة إسعاف قامت بنقل الطفل المصاب إلى مستشفي العريش العام لتلقي العلاج اللازم، حيث تم حجزة في قسم عناية الأطفال.. مطالبا من يتعرف عليه بابلاغ ذويه.

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