فيديو .. انطلاق مهرجان ختام ابداع مراكز الشباب بجامعة القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل ، افتتاح حفل مهرجان ختام ابداع مراكز الشباب "الموسم الثاني " الذى يقيم فى قاعة الاحتفالات جامعة القاهرة فى حضور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من المحافظين والفنانين والشخصيات العامة . Advertisements ومن المنتظر ، أن يشهد الحفل إعلان عن نتائج المهرجان وأسماء الفائزين فى مجالات التسابق، وتوزيع الجوائز المقدمة من الوزارة، إضافة إلى تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة فى مختلف المجالات. ويعد المهرجان رؤية لمشروع الدولة المصرية الحديثة، والتى تسعى حاليا من خلاله لرفع ودعم قواعد الإصلاح السياسى والاقتصادى والإدارى والاجتماعى.

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