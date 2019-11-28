شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 20 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل عدد 5 سفن حاويات، و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة .

وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4700 طن فوسفات، و6300 طن يوريا، و2000 طن كسب صويا، و2000 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7500 طن خردة، و7950 طن كسب صويا، و8133 طن قمح، و394 طن خشب، و933 طن فول، و7000 طن حديد .‎

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 397 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 206 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1787 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 159358 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 44931 طنا .

وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2638 طن قمح، فى حين غادر عدد 782 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42993 من البضائع العامة منها عدد 114 سيارة نقل محملة بـ5278 طن قمح .