شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: العربة المحترقة بحوش محطة كفر الزيات كانت خالية من الركاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مساء الخميس، نشوب حريق محدود بعربة ركاب خالية من الركاب ومتروكة بحوش محطة سكك حديد كفر الزيات لأعمال الصيانة. وعلى الفور تم إخماد الحريق المحدود بمساعدة مطافى مدينة كفر الزيات ولم يسفر الحريق المحدود عن أية إصابات. وقررت الهيئة تشكيل لجنة فنية من الهيئة لمعاينة العربة وتحديد أسباب الحريق بالاتحاد مع الجهات الأمنية.

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