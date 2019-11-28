شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد‬ يتفقد مدارس «الخارجة» ويوجه بربط التعليم الفني بسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، بضرورة ربط التعليم الفنى بسوق العمل، وذلك من خلال استغلال طاقات الطلاب الخريجين في تبني أفكار جديدة توفر فرص عمل وتلبي احتياجات السوق المحلي.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ يرافقه صلاح ميرغني القائم بأعمال مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، لعدد من مدارس مدينة الخارجة، حيث تفقد المدرسة الثانوية الفنية بنات، ووجه بدراسة توفير منح بالجامعات الخاصة للطالبات الأوائل ابتداء من العام الدراسي المقبل.

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كما قرر المحافظ منح مكافاة مالية لعدد 4 طالبات على جهودهم المبذولة في مشاركتهم في تجميل أسوار ومحولات الكهرباء بالمدينة وإظهارها بالمظهر الجمالي اللائق، كما أشاد بجهود طالبات المدرسة في تجميل سور المدرسة باستخدام مخلفات النخيل، موجها بتعميم الفكرة بباقي المدارس.

كما تفقد المحافظ مشروع تشغيل الكهرباء بالطاقة الشمسية الذي تم تنفيذه بمدرسة الخارجة الثانوية بنين ،والذى بلغت تكلفته المالية 171 الف جنيه لإنتاج طاقة بقدرة 8ك/ وات، وذلك بهدف تنفيذ خطة الدولة في ترشيد استخدام الطاقة.

كما قرر المحافظ دعم مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، بمبلغ 50 الف جنية لتطويرها وتشجيرها، بالإضافة إلى دعمها بوحدة سمعيات حديثة تخدم الطلاب وتساعدهم على التواصل خلال اليوم الدراسي.