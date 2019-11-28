شكرا لقرائتكم خبر عن «الأفريقية لتنشيط السياحة»: نتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوفير الرعاية المتكاملة للأطفال الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام درويش، الأمين العام للمنظمة الأفريقية لتنشيط السياحة والثقافة والتسويق الرقمي والتنمية الاقتصادية المستدامة (أفروأكت)، إن المنظمة تولى اهتماما بأطفال افريقيا باعتبارهم واحدة من أهم التحديات التي لا تقل خطورة عن تحدي الإرهاب.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن المنظمة تهتم بأن ينعكس دورها في تنمية السياحة داخل أفريقيا على الطفل الأفريقي باعتباره جزء من جوهر التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من المسئولية الاجتماعية والدور المدني للمنظمة، لافتا إلى أن تحدى الاهتمام بالطفل الافريقي يقف عائقاً أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة في افريقيا وتلتهم ثمارها، فالأسر في أفريقيا تواجة الكثير من الصدمات الخارجية التي تقع عليها جراء التحديات الاقتصادية والبطالة والتغيرات المناخية واحتياجات الأطفال التي تستدعي الحاجة حمايتها أكثر من أي وقت مضى.

وأكد الأمين العام أن «أفروأكت» تضع خطة شاملة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني النشطة والفاعلة، تهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة اجتماعيا وتربويا وصحيا وترويحيا بالنسبة للأطفال الأفارقة من ذوى الظروف الأسرية التي تحول دون أن ينشئوا في أسرهم الطبيعية، عبر تهيئة ظروف أسرية بديلة وتوفير إقامة متكاملة ملائمة من حيث الغذاء والكساء والمأوى، ورعاية الأطفال بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والنفسية والتربوية والدينية والصحية والترويحية وفقا للاحتياجات المناسبة لهذه المرحلة العمرية بالإضافة إلى تنمية قدرات الأطفال الجسمانية والنفسية واللغوية والعقلية والاجتماعية وتهيئة الأطفال وجدانيا واجتماعيا .