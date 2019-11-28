شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يلتقي مديري المديريات لمراجعة مخططات العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماع موسع مع مديري المديريات على مستوى المحافظة، لمراجعة مخططات العمل خلال الفترة القادمة.

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وأكد محافظ الغربية على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والعمل على إنجاز كافة مصالح المواطنين في أسرع وقت والبعد عن الإجراءات الروتينية المعقدة التي تؤخر إنهاء الأعمال، مكلفًا جميع مديري المديريات بإعداد تقرير عن إمكانيات كل مديرية والمشاكل التي تواجهها، ومقترحات حل المشاكل، مع تحديد مخططات التطوير.

وكلّف المحافظ الجميع بالعمل على تحسين بيئة العمل والاهتمام بالتدريب المستمر لتنمية المهارات البشرية، وتقديم خدمة جيدة للمواطنين، مع مراعاة المعاملة الطيبة والحسنة لجميع متلقى الخدمات كلاً في نطاق مسئوليته.

وأكد محافظ الغربية على أهمية دور رجال الدين الإسلامي والمسيحي في ترسيخ مبادئ المعاملة الحسنة بين الجميع، مشيرًا إلى أهمية التواجد الميداني للجميع، لرصد أي مشاكل أو معوقات للعمل على تقديم الحلول السريعة المنطقية لها.