شكرا لقرائتكم خبر عن من معارك التحرير إلى التعمير.. قصة أنفاق وأرصفة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بورفؤاد وشرق بورسعيد كان الجزء الوحيد من شبه جزيرة سيناء الذى عجزت إسرائيل عن احتلاله خلال نكسة 67، فقد غرزت دبابات العدو الإسرائيلى فى أرض شرق بورسعيد بسبب طبيعتها كأرض طينية مشبعة بالأملاح والمياه وهى ما يعرف بالأرض الرطبة.

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أنفاق بورسعيد

وظلت هذه الأرض مهملة بسبب طبيعتها الصعبة جدا ولم يتم فيها سوى حفر التفريعة الشرقية للقناة فى الثمانينيات بواسطة خبراء وكراكات يابانية حتى قام المهندسون والعمال المصريون بإعجاز هندسى وتمكنوا من ترويض التربة الصعبة وقاموا بحفر أنفاق على عمق 58 مترا أسفل سطح مياه قناة السويس وشيدوا 5 كيلومترات أرصفة بحرية على خوازيق بعمق 72 مترا أسفل سطح التربة.

أنفاق بورسعيد

«المصرى اليوم» تابعت اللحظات الاولى لدخول العمال والفنيين الأرض المخصصة لحفر القناة شرق تفريعة قناة السويس عند الكيلو 18 وكيف كانت الأرض موحلة وزلقة، وقام مهندسو شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم بإزالة نحو مترين من التربة وإحلال أخرى محلها وتزويدها بطبقات من لدائن صناعية لكى يتمكنوا من إحضار المعدات الثقيلة تمهيدا لبدء الحفر السطحى لإنزال ماكينة حفر النفق إلى عمق 20 مترا، وإنزال ماكينة الحفر إلى هذا العمق تطلب إنشاء ما يعرف بحوائط الفول السودانى الخرسانية للتغلب على صعوبة التربة، وخلال حفر وإنشاء جسم النفق واجه المهندسون والعمال المصريون صعوبات جمة تمكنوا من ابتكار حلول لها، كان منها ظهور انبعاثات غاز الميثان فى طريق ماكينة الحفر، والمسافة بين النفق الشمالى والنفق الجنوبى حوالى 18 مترا وتمت إقامة أنفاق عرضية بين النفقين كل كيلومتر، ولكى يتمكنوا من حفر الأنفاق الجانبية وعلى أعماق تصل إلى 58 مترا، مما تطلب تجميد التربة والمياه على هذا العمق.

أنفاق بورسعيد

نجحت الأيدى المصرية فى إقامة هذه المنشآت الصعبة وخاضوا تجربة امتلاك وقيادة ماكينات حفر الأنفاق العملاقة وامتلكت مصر أربعة أنفاق جديدة تم تشغيلها ونفقا خامسا جار تنفيذه بجوار نفق أحمد حمدى فى السويس، وأصبح المصريون خبراء صناعة الأنفاق الوحيدين فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

أنفاق بورسعيد

أنفاق بورسعيد

أنفاق بورسعيد