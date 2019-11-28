شكرا لقرائتكم خبر عن بجوائز قيمتها 6 ملايين درهم.. إطلاق جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم في الخليج ومصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التعاون مع دولة الإمارات كبير في مجالات كثيرة والوزارة تعمل منذ فترة مع مؤسسة بن راشد في مسابقة تحدى القراءة وهناك مشروع كبير سنعلنه في مؤتمر الشباب المقبل.

وأضاف شوقي، خلال إطلاق جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم في الخليج ومصر، أن الوزارة سعيدة بالتعاون مع دولة الإمارات، موضحا، أن المعلم صاحب رسالة وأنه لا بد من أن يكون مؤمنا بدوره ورسالته، وهو الأساس في نجاح ما تقوم به الوزارة من تطوير، موضحًا أن المسابقة تحتوى على معلمى دول التعاون الخليجى، وشاركت فيها مصر بعد الاستجابة لدعوة وزير التعليم الإماراتى.

وأوضح شوقي أن المسابقة تهدف إلى الابتكار والتميز في الإنجاز والتطوير والتعليم المستمر والمواطنة، وجوائز المسابقة تبلغ 6 ملايين درهم إماراتي تُمنح لـ 6 معلمين فائزين.

وأكد شوقي أن مراحل التقييم للمعلمين تتم من خلال 3 مراحل، مؤكدا أن دور المعلم المصرى في الخليج تفخر به الوزارة.

Advertisements

من جانبه، قال الدكتور حمد أحمد، الأمين العام لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجى ومصرى، إنه يتم تقييم المشاركات في المسابقة عن طريق فرق من ذوي الخبرة في تقييم الملفات الوظيفية، ويكون التقييم على 3 مراحل: تقييم مكتبي، ومقابلة شخصية، وزيارة ميدانية للمدرسة ومقابلة المدير وزملاء المعلم وطلابه، ويكون المعلم فعالًا ويستحدث مبادرات ومشاريع وينشر ثقافة أهداف التنمية المستدامة وتنمية المهارات الحياتية ودور المعلم في تثقيف ودعم الطلاب في التربية الرياضية.

وأضاف أن هناك عدة معايير يتم بناء عليها اختيار وتقييم الكفاءات التربوية من المترشحين، وهي: الإبداع والابتكار وتستحوذ على نسبة 20%، والمواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني بواقع 15%، والتطوير والتعلم المستدام 15%، وأخيرًا الريادة المجتمعية والمهنية بنسبة 10%، وأخيرًا التميز في الإنجاز 40%.

وأوضح حمد أن تقييم المسابقة تنتهى 15 مارس 2020، بعد يتم الاختيار، موضحا أنه ستتم المقابلات في دولة المشارك، وسيتم إعلام المعلّم بالمقابلة قبل موعدها بوقت كاف، عن طريق المنسق الفني في دولته، موضحا أنه يتم توفير تدريب متميز لأفضل 30 دولة في التعليم مشاركة في المسابقة وتعلن نتائج جائزة أفضل معلم خليجى في يوم المعلم العالمى 5 أكتوبر من العام المقبل.

وأشار حمد إلى أنه سيتم إعلان النتائج في شهر أكتوبر وسيكون التكريم في مدينة أبوظبى ويمكن التواصل مع الجائزة عبر رابط التواصل المخصص لذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة.

وشدد على أن التكريم عبارة عن منح جوائز نقدية بقيمة 6 ملايين درهم لستة معلمين، وذلك بمعدل مليون درهم لكل معلّم، تقسط على مدى 5 سنوات، بحيث يصرف للمعلّم الفائز منها 200 ألف درهم سنويًا، كما يتم منح أفضل المشاركات (شاملًا المعلمين الحاصلين على الجوائز الكبرى)، رحلة تدريبية خارجية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجال التعليمى وسيتم التواصل مباشرةً مع الفائزين عبر الهاتف والبريد الإلكترونى.