شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 110 آلاف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر لضعف وفقدان السمع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء المسح السمعي لـ110.400 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، وذلك منذ انطلاق المبادرة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تخصيص 1364 وحدة ومكتبًا صحيًا في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال، بدايةً من يوم الولادة حتى 28 يومًا.
وأضاف أنه تم تحويل 10.143 طفلاً لإعادة التقييم، حيث يعاد تقييم الطفل الذي يُكتشف أن حالته غير طبيعية وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفًا أن الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج يتم تحويلهم إلى مراكز الإحالة في المحافظة لبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة، حسب حالته.
وذكر أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يضمن الإلمام بحالته الصحية والتأكد من سلامته.
وأشار مجاهد إلى أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص المبادرة على نفس الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وهو 15335.
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