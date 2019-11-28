شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام وراثة هيثم زكى.. الأملاك 3 شقق ونصف مليون جنيه.. ووريث وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار بلال عبد الغنى، محامى رامى عز الدين، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، من الأم، تفاصيل دعوى إعلام الوراثة، التى تقدم بها للحصول على الميراث الشرعى له، بناء على قرار نيابة شئون الأسرة بنيابة الدقى جنوب الجيزة الكلية.

وتابع أنه تم استلام جزء من الميراث بعد تصريح النيابة العامة بناء على فتوى من الأزهر الشريف بأن رامى عز الدين هو الوريث الشرعى للفنان الراحل، واستلامهم شقتين إحداهما فى منطقة المهندسين والأخرى بالهرم، مشيرا إلى أن المبالغ المالية المتواجدة فى البنوك تصل قيمتها إلى 300 ألف جنيه، وشهادة تأمين بمبلغ 200 ألف جنيه.

وأوضح محامى رامى عز أن العلاقة بين شقيق الفنان الراحل وباقى أفراد أسرته على تواصل دائم، وتربطهم علاقة جيدة ولا توجد أى خلافات بين موكله وأسرة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وأكد أنه تقدم بطلب جديد النيابة العامة لاستلام الشقة التى توفى بها الفنان الراحل بمنطقة بيفلى هيلز.