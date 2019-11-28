شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 100 ألف جنيه لدعم معاشات نقابة القراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدق وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، على صرف مائة ألف جنيه كدفعة أولى لهذا العام المالي 2019 / 2020 لدعم معاشات نقابة قراء القرآن الكريم إسهامًا من الوزارة في تحسين معاشات القراء إكرامًا لأهل القرآن .

وفى جانب آخر اعتمد وزير الأوقاف، اليوم الخميس، تكليف سلوى عبد الغني عبد الباقي مديرًا عامًا للشئون القانونية، وتكليف أشرف محمد عبد الفتاح مديرًا عامًا لشئون العاملين، وتكليف محمد أبو عمرة بتسيير أعمال وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية، وذلك في إطار التمكين للمرأة والشباب والدفع بهما في المناصب القيادية.