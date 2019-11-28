شكرا لقرائتكم خبر عن ملفات ساخنة على مكاتب المحافظين الجدد.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، العشوائيات والصحة والتعليم.. تحديات تواجههم.. ملفات ساخنة على مكاتب المحافظين الجدد.. الإسكندرية 48 ألف عقار مخالف.. كفر الشيخ مصرف «كوتشنر».. الإسماعيلية الانقطاع الدائم لمياه الشرب.. الغربية ناطحات السحاب.. الرهان على شباب البرنامج الرئاسى وثمار التأهيل.. اختيارهم نوابا بداية لتمكين أكبر.. ومصادر: الرئيس طالبهم بالتروى والهدوء واستيعاب المشاكل.

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