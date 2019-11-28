شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع مساعدات غذائية على المواطنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء ذلك فى إطار إستمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين.. وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين ، لاسيما قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة، كما تم توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان. Advertisements وفى إطار حرص الوزارة على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر. وإيماناً بأهمية تعزيز روح التكافل والإنتماء لدى النشئ الصغير لما له من دور إيجابى تجاه المجتمع تم توزيع الألعاب على الأطفال بالمنطقة بهدف غرس مبادىء المسئولية المجتمعية لديهم، ولقي ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

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