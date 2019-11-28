عدد متميز لـ"المصور" بعنوان " 150 سنة قناة السويس كفاح وطن"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان " 150 سنة قناة السويس كفاح وطن"، أصدرت مجلة المصور برئاسة الكاتب الصحفى أحمد أيوب العدد رقم 4964، وذلك في ملف خاص، وجاء فى صدارة الغلاف موضوعا بعنوان: "الرئيس يطلق منظومة التأمين الصحي الشامل ويواصل مشروعه القومي لتعمير سيناء . وجاء في عدد المجلة مجموعة من التقارير ومنها استضافة مجلة المصور، الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام، وذلك لمناقشة دور الشباب والسوشيال ميديا في قضايا الوطن، وذلك بحضور وزير الأوقاف وعدد آخر من الوزراء والمسئولين، إضافة إلى تقرير آخر عن حصاد منتدى الاستثمار في أفريقيا.

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