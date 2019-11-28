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شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..وزير التموين : استخدام تكنولوجيا المعلومات للتواصل مع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
وتفقد المصيلحي ، المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك حيث يتضمن المقر الجديد ادارة للتحريات وادارة للشكاوى ، مؤكد على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومنها جهاز حماية المستهلك لما لها من أهمية فى ضمان حماية حقوق المستهلكين وصونها ، مشيرا الى الى ضرورة استخدام وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات وتطوير التطبيقات الالكترونية اللازمة لسهولة التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكواهم وحلها فوراً، والعمل على رفع الوعي لدى المواطنين وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك بالمحافظات.
ومن جانبه أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطي ، رئيس جهاز حماية المستهلك ،على دور الجهاز فى تطبيق استراتيجية الحكومة ووزارة التموين فى مجال حماية حقوق المستهلكين والتجاوب الفورى مع شكواهم، وخاصة أن الجهاز لديه من الأدوات الرقابية والقوانين التى تمكنه من تحقيق ذلك، لافتا الى أن اسوان شهدت اليوم انطلاق سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المتسهلك بالمحافظة للرقابة على الاسواق .
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