شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس المجري تزور الكاتدرائية وتتفقد متحف البابا شنودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي السيدة "أنيتا هيركزيج" السيدة الأولى بالمجر وقرينة الرئيس المجري، وذلك بمقر المركز . واطلعت على ما يقوم به المركز من أنشطة وخدمات، حيث رافق نيافته سيادتها في زيارة لأروقة المركز والمتحف البطريركي والبانوراما القبطية ومزار الشهداء واللوحة التذكارية ل "مرجيت توت" التي تعبر عن العلاقة بين الشعبين المجري والمصري، ثم رافقها الانبا أرميا لزيارة الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس والكنيسة البطرسية.

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