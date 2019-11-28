شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس المجري تزور الكاتدرائية وتتفقد متحف البابا شنودة والان مع تفاصيل الخبر
واطلعت على ما يقوم به المركز من أنشطة وخدمات، حيث رافق نيافته سيادتها في زيارة لأروقة المركز والمتحف البطريركي والبانوراما القبطية ومزار الشهداء واللوحة التذكارية ل "مرجيت توت" التي تعبر عن العلاقة بين الشعبين المجري والمصري، ثم رافقها الانبا أرميا لزيارة الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس والكنيسة البطرسية.
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