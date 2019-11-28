شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية تنفى إدلاء أسامة نقلى بأى تصريحات صحفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت السفارة السعودية لدى القاهرة، قيام أسامة نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين، لدى القاهرة، ومندوب المملكة، الدائم لدى الجامعة العربية، بإلإدلاء بتصريحات صحفية لأى صحيفة أو وسيلة إعلامية مصرية أو أجنبية بشكل منفرد أو جماعى.

وقالت السفارة السعودية لدى القاهرة فى بيان لها اليوم الخميس:"بالإشارة إلى الخبر المنشور فى أحد المواقع بتاريخ 28 نوفمبر 2019، ما تضمنه من تصريحات منسوبة لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدوال العربية أسامة بن أحمد نقلى، وتود السفارة أن توضح أن السفير والمندوب الدائم أسامة بن أحمد نقلى، لم يدل بأى تصريحات صحفية فى الآونة الأخيرة لأى وسيلة إعلامية مصرية أو أجنبية بشكل منفرد أو جماعى".

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السفارة السعودية لدى القاهرة

وتابع البيان :"وتعبر السفارة عن أسفها لاختلاق مثل هذه التصريحات وعلى وجه الخصوص ما تضمنته من مزاعم حيال التعليق على الأحداث الدائرة فى العراق، وبما يتنافى مع سياسة المملكة القائمة على احترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية بأي شكل من الأشكال، وغذ توضح السفارة هذا الأمر، فإنها فى الوقت نفسه تأمل توخي الدقة والمصداقية فيما ينشر".