ضبط جواهرجي ومسجل خطر كونا عصابة لسرقة المساكن في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، الخميس، القبض على صاحب محل ومسجل خطر كونا تشكيلا عصابيا لسرقة شقق في الإسكندرية، وقدرت قيمة السرقات بمليوني جنيه.

وردت معلومات لمفتشي القطاع بمشاركة قيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الإسكندرية مفادها قيام "أ. م ا." 34 سنة، عاطل سبق اتهامه في 32 قضية، و"أ. ع .م." 40 سنة، صاحب محل مصوغات ذهبية؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة المساكن ليلاً بأسلوب المفتاح المصطنع، ويتولى الأول مهمة التنفيذ بمفرده، ويقتصر دور الثانى على التصرف في المسروقات لدى عملائه.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأموريات أسفرت عن ضبط المتهم الأول أثناء استقلاله سيارة ملاكى ملك شقيقه، وتم بإرشاده ضبط المتهم الثاني.

بمواجهتهما أقرا بارتكابهما 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأمكن إعادة المسروقات التي قدرت قيمتها بمبلغ 2 مليون جنيه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.