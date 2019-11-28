"عايزه ارتاح".. تفاصيل مقتل الطفلة "كاميليا" على يد والدتها في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي:

أدلت المتهمة بقتل طفلتها بمنطقة النزهة باعترافات تفصيلية حول الواقعة، قائلة إنها انفصلت منذ فترة عن زوجها، ووالد طفلتها "كاميليا" 6 سنوات، ونشبت بينهما مشادات كلامية لخلاف على تربيتها ورغبته في الحصول عليها لتعيش معه.

وأضافت المتهمة "ياسمين" صيدلانية خلال التحقيقات، أنها أصيبت بأزمة نفسية بسبب الخلافات التي نجمت عن الطلاق؛ ما دفعها إلى تعاطي الأقراص المخدرة لتفادي الضغوط التي تواجهها، مشيرة إلى أنها يوم وفاة طفلتها قامت بإعطائها حبوب مخدرة "كنت عايزه أريحها وارتاح".

وتابعت " كنت هموِّت نفسي بعد ما هي تموت.. مقدرش أعيش من غيرها.. كل اللي كان نفسي فيه إني أريحها وارتاح".

وأمرت نيابة النزهة، اليوم بحبس المتهمة وإيداعها مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، لبيان سلامة مدى قواها العقلية والنفسية من عدمه.