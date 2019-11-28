قبول استئناف النيابة.. تجديد حبس هيثم محمدين و5 آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الخميس، قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل هيثم محمدين ومصطفى ماهر شقيق "أحمد ماهر" وفتاة 4 آخرين، لاتهامه بالتحريض والاشتراك في أحداث تجمهر وعنف.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس محكمة الجنايات قررت إخلاء سبيل المذكورين بتدابير احترازية، في الجلسة المنعقدة بتاريخ أمس الأربعاء 27 نوفمبر، واستأنفت النيابة على القرار.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بارتكاب لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.
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