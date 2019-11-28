فيديو| آخر ظهور لـ"الطالبة بسنت": ركبت الميكروباص واختفت بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لآخر لحظات ظهور الطالبة بسنت ممدوح التي اختفت مساء الإثنين الماضي بعد استقلالها ميكروباص من محطة عزبة النخل إلى شارع الشيخ منصور حيث تسكن مع أسرتها.

وأكد ممدوح عبدالله، والد بسنت في تصريحات لمصراوي، أن الفتاة التي تظهر في الفيديوهات هي ابنته.

وكانت الطالبة التي تدرس بكلية الاقتصاد المنزلي في جامعة حلوان اختفت مساء الإثنين الماضي في طريق عودتها للمنزل ما بين محطة عزبة النخل إلى شارع الشيخ منصور، بدائرة قسم المرج.

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