"الأسرة" تصدر إعلام وراثة عن "هيثم أحمد زكي".. وتكشف عن وريثه الوحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أصدرت الدائرة ٢٣ بمحكمة شمال الجيزة الكلية لشئون الأسرة، شهادة وفاة ووراثة عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بناءً على طلب تقدم به شقيقه من الأم رامي عز الدين عبدالله.

وقالت المحكمة إنه تحقق وفاة المرحوم هيثم أحمد زكي بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٩ وانحصار إرثه الشرعي في شقيقه لأمه رامي عز الدين عبدالله محمد.

وأوضحت المحكمة أن "رامي عزالدين" يستحق سُدس تركة المتوفى فرضًا والباقي تعصبيًا لعدم وجود وارث (ضبط دون شريك) ولا مستحق لوصية واجبة سوى من ذكر.