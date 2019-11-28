رئيس مجلس النواب يهنئ غادة والي بمنصبها الأممي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قدم رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، على اختيارها لشغل منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.. متمنياً لها التوفيق والسداد في مهمتها الجديدة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب، لوزيرة التضامن في مكتبه مساء اليوم الخميس، بحضور النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ورئيس ائتلاف "دعم مصر" والمستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب.

وأعرب عبدالعال عن ثقته الكاملة في أن والي ستكون خير من يقوم بهذه المهمة على الوجه الأكمل، معتبرا أن هذا المنصب سيضيف الكثير إلى رصيد الدبلوماسية المصرية في أهم منظمة دولية.

كما قدم الدكتور علي عبدالعال الشكر لغادة والي، على الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال توليها وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن بصماتها على الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة كانت واضحة وتعكس الكثير من الجهود التي بذلت من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين البسطاء.