وزير النقل يرأس وفد مصر في ثالث أيام الجمعية العامة للمنظمة البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
ترأس وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الخميس، وفد مصر في اليوم الثالث من اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بالعاصمة البريطانية لندن، والذي شهد استكمال كلمات وفود الدول المشاركة.
وقال المهندس كامل الوزير - على هامش الاجتماعات وفقا لبيان صادر عن وزارة النقل - إن مصر تسعى بقوة لتحقيق الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية؛ لما لها من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر التي تعتبر من الدول الرائدة في مجال النقل البحري، خاصة مع ما تتمتع به من موقع جغرافي يمثل قلب العالم وبما لها من حدود بحرية ممتدة على ساحل البحرين المتوسط والأحمر وقناة السويس التي تعد أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.
وأضاف الوزير أن مصر تعد من أوائل الدول المنضمة للمنظمة البحرية الدولية منذ إنشائها عام 1958، موضحا أن مصر كدولة ساحلية تحرص دائما على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأهداف الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية ولا تألوا جهداً من أجل التوافق مع جميع الصكوك الصادرة عنها.
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