السبت القادم .. انطلاق مؤتمر وسائل التواصل ومواجهة الشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تنطلق بعد غدٍ السبت فعاليات مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يُقام تحت عنوان "الشائعات.. كيف تُصنع وسب المواجهة"، وذلك تحت رعاية وزارة الدولة للإنتاج الحربي، بمشاركة أكثر من 120 من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة والمسؤولين والخبراء في إدارة المواقع الاجتماعية.

ويستهدف المؤتمر، الذي يُقام في أحد فنادق القاهرة، مناقشة قضية الشائعات والأخبار الكاذبة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من زوايا مختلفة، وتأثيراتها السلبية على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، عبر جلسات يتحدث فيها نخبة من الإعلاميين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة.

كما يهدف المؤتمر للوصول إلى فهم كاٍف لأسباب صناعة هذه الشائعات مع إيجاد صيغة علمية وإعلامية للتصدي لها.

وصرح راجي عامر، المنسق العام للمؤتمر، أن المؤتمر سيكرم عددا من الصحفيين في مجال الاقتصاد، وسيوزع مركز دلتا للأبحاث جوائز التميز في الصحافة الاقتصادية.