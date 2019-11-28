مصر | بعد 11 حادث.. سقوط أخطر تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 11 حادث.. سقوط أخطر تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى الإيقاع بصاحب محل ومسجل خطر كونا تشكيلا عصابيا لسرقة شقق فى الاسكندرية وقدرت السرقات بمليونى جنيه.

وردت معلومات لمفتشى القطاع بمشاركة قيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الإسكندرية مفادها قيام " أ. م ا " 34 سنة عاطل والسابق إتهامه فى 32 قضية، " أ. ع.م " 40 سنة صاحب محل مصوغات ذهبية والسابق إتهامه فى قضية؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن ليلًا بإسلوب المفتاح المصطنع متخذان من دائرة المدينة مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، حيث يقوم المتهم الأول بإرتكاب وقائع السرقة ويقتصر دور الثانى على التصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام تنسيقًا وقيادات إدارة البحث الجنائى أسفرت جهوده عن ضبط المتهم الأول أثناء إستقلاله سيارة ملاكى مملوكة لشقيقه والذى تم بإرشاده ضبط المتهم الثانى.

بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها وإعترفا بإرتكابهما 11 حادث بذات الإسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات والتى قدرت قيمتها بمبلغ 2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.