مصر | قافلة خدمية وإنسانية لـ"الداخلية" في بشاير الخير وغيط العنب بالإسكندرية

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وإيمانًا بأهمية تعزيز روح التكافل والإنتماء لدى النشء الصغير لما له من دور إيجابي تجاه المجتمع، فقد تم توزيع الألعاب على الأطفال بالمنطقة بهدف غرس مبادىء المسئولية المجتمعية لديهم، وقد لاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
ويأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، لاسيما قاطني المجتمعات الحضارية الجديدة.