مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": خطف نجل جواهرجي.. وبراءة 5 أشخاص بـ"أحداث مسجد الفتح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": خطف نجل جواهرجي.. وبراءة 5 أشخاص بـ"أحداث مسجد الفتح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

"نصف مليون جنيه فدية".. حكاية تحرير "بولا" من أيدي مختطفيه في "أقل من 14 ساعة"

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في أقل من 14 ساعة، في كشف ملابسات خطف نجل جواهرجي، بمركز منشأة القناطر، وتبين أن جاره وسائقين آخرين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض على اثنين منهم، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، وللتفاصيل اضغط هنا.

ضبط 9500 كتاب قبل تصديرها للخارج دون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 9500 كتاب قبل تصديرها للخارج دون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وللتفاصيل اضغط هنا.

"قطع جثتها بالسيف".. استعجال تقرير الطب الشرعي في قتل "فرارجي" لزوجته بالهرم

استعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي، في واقعة مقتل سيدة وتدعى "إرادة" في عقدها الثالث من عمرها على أيدي زوجها ويدعى "كمال" ويعمل "فرارجي" بواسطة السيف وتمزيق جسدها ب40 طعنة، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وللتفاصيل اضغط هنا.

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سقوط عصابة سرقة المساكن بـ15 مايو

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة مجاورات المرحلة الثانية، دائرة القسم تمكن من ضبط كلا من، "ط.ع.ل" 20 سنة، عاطل ومقيم مجموعة 5 مجاورة 16 دائرة القسم والسابق اتهامه فى 17 قضية أخرهم 2929 لسنة 2018م 15 مايو "سرقة مسكن" وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"ا.ج.ح.ه" 20 سنة، عاطل ومقيم، مجموعة 10 مجاورة 15 دائرة القسم "دون السوابق" وبحوزتهما حقيبة بداخلها مشغولات ذهبية عبارة عن (9 دلاية، 2 حلق، أنسيال، 4 مشبك "رابطة عنق"، هاتف محمول ماركة سامسونج، كاميرا ديجيتال، ساعة يد، ماكينة حلاقة كهربائية، عتلة حديدية)، وللتفاصيل اضغط هنا.

قبل النطق بالحكم.. قاضي "أحداث مسجد الفتح" للمتهمين: "أنشأتم دينا جديدا من خيالكم"

استهل المستشار شبيب الضمراني رئيس محكمة الجنايات، كلمته قبل النطق بالحكم بكلمات الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم"يا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ"، وقوله سبحانه وتعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ"، وقوله تعالى "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ"، وللتفاصيل اضغط هنا.

بـ"أدوات الحفر".. سقوط 3 عمال حال تنقيبهم عن الآثار بعابدين

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عابدين مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل محل كائن بالعقار رقم حارة السقايين، دائرة القسم، وللتفاصيل اضغط هنا.

أحكام بالمشدد لـ44 متهما وبراءة 5 في إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مسجد الفتح"

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحمع المحاكم بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمراني رئيس محكمة الجنايات، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة 48 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف مسجد الفتح"، وللتفاصيل اضغط هنا.