أخبار مصر | غدا.. "الأطباء" تعقد لقاءً مع نقباء وأمناء الفرعيات لمناقشة الاعتداءات المتكررة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "الأطباء" تعقد لقاءً مع نقباء وأمناء الفرعيات لمناقشة الاعتداءات المتكررة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد غدا الجمعة، النقابة العامة للأطباء، لقاءً بنادى الأطباء بالجيزة، بحضور النقيب العام، الدكتور حسين خيري، وأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء وأمناء الفرعيات.

وذلك لمناقشة أهم القضايا المُلحة والعاجلة وتنسيق الجهود حيالها مثل قضية النظام الجديد للتكليف، والاعتداءات المتكررة على الأطباء، ومشروع قانون المسئولية الطبية ومشروع قانون التعاقد مع المعيدين والمدرسين المساعدين.