أخبار مصر | رئيس البرلمان يهنئ غادة والي بمنصبها الجديد بالأمم المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يهنئ غادة والي بمنصبها الجديد بالأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، ورئيس ائتلاف دعم مصر، والمستشار محمود فوزي الأمين العام.

وهنأ الدكتور عبدالعال، الوزيرة على اختيارها لشغل منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، متمنيًا لها التوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، وأعرب عن ثقته الكاملة في أنها ستكون خير من يقوم بهذه المهمة على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أن هذا المنصب سيضيف الكثير إلى رصيد الدبلوماسية المصرية في أهم منظمة دولية.

كما استهل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال استقباله يانوش أدير رئيس جمهورية المجر والوفد المرافق خلال زيارته الرسمية لمصر، بالترحيب قائلا: "ضيوفًا أعزاء على مجلس النواب المصري"، مشيرًا إلى التاريخ الطويل من علاقات الصداقة الراسخة الضاربة في جذور التاريخ بين مصر والمجرعلى كافة المستويات والتى تعود إلى 90 عامًا.

وقدم الدكتور على عبدالعال نبذة مختصرة حول دور مجلس النواب المصري، وتشكيله مشيدًا بالعلاقات الراسخة مع البرلمان المجري، استنادًا إلى حالة التناغم والزخم الإيجابي في العلاقات بين البلدين الصديقين، والتى ينبغى استثمارها في دفع العلاقات إلى آفاق أرحب، مشددًا على ضرورة استثمار تلك العلاقات المتميزة في الانعكاس بمردود اقتصادي عالي في ضوء ما تملكة مصر من فرص اقتصادية واعدة، متمثلة في تشريعات محفزة للاستثمار، وبنية أساسية متميزة خاصة في مجال الطاقة، في ضوء الاكتشافات المصرية الأخيرة للغاز الطبيعي، والتى تؤهلها لأن تكون مركزًا اقليميًا للطاقة في المنطقة، بالإضافة لبرنامج إصلاح اقتصاد طموح وجاد يعززه الاستقرار الأمني التى تتميز به الدولة المصرية، معربا عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر استنادًا للإمكانيات الإقتصادية التى يمتلكها البلدان.

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واستعرض الدكتور على عبدالعال جهود الدولة المصرية في مجال حقوق الانسان، مؤكدًا على ضرورة أخذ التحديات التى تواجهها مصر في مجال مكافحة الإرهاب في الحسبان عند تناول موضوعات حقوق الانسان مشددًا على أن الدولة المصرية تحقق طفرة تنموية ترسي أسسًا قوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى ما قامت به الدولة المصرية مؤخرًا من مجهودات لتنظيم ممارسة العمل الأهلي والمجتمع المدني فضلًا عن تمكين الشباب والمرأة.

كما استعرض الدكتور على عبدالعال الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا على أن الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب تستند إلى المواجهة الشاملة بحيث لا تقتصر على الحل الأمني فقط وإنما تمتد إلى المواجهة الفكرية وتصويب الخطاب الديني

من جانبه، قدم يانوش أدير رئيس جمهورية المجر جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا على اعتزازه وفخره بوجوده بمجلس النواب المصري الذى يمثل صوت الشعب المصري الصديق،

وأشاد الرئيس المجري بالجهود المصرية لحفظ الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي استنادًا للثقل الإقليمي الذى تتمتع به مصر، كما أشاد الرئيس الضيف ببرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري وبنيته الأساسية والمتمثلة في تشريعات داعمة له.

