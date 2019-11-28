أخبار مصر | نائب وزير التعليم يصدر قرار جديد للمعلمين (مستندات)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير التعليم يصدر قرار جديد للمعلمين (مستندات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، القرار الوزارى رقم 309 بتاريخ 26 نوفمبر الجاري، الخاص بالمعلمين يحتوى على 3 مواد هامة وقد حصلت "الخليج 365" على نسخة منه.



وقال القرار إن مع عدم الاخلال بالشروط والضوابط الواردة بقانون التعليم ولائحته التنفيذية يتعين التقدم إلى المسابقات الخاصة بالتعين على وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية وموجه وموجه أول ومدير ووكيل مدرسة من خلال الرابط الالكترونى المخصص لهذا الغرض على موقع الوزارة على أن يتم ذلك تحت اشراف نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.



وتضمن القرار أن يسري حكم الفقرة السابقة على كافة الطلبات المقدمة من المعلمين للندب على وظائف إدارية بالاكاديمية المهنية للمعلمين أو بالمديريات أو بالادارات التعليمية على أن يقوم مقدم الطلب باستيفاء عدة شروط.



وأول هذه الشروط هو تقدم الجهة التابع لها مقدم الطلب بيان الكترونيا بالعجز والزيادة فى مادة التخصص لمقدم الطلب من خلال برنامج الادارة المدرسية على البوابة الالكترونية المعتمدة وبيان تفصيلى موضحًا به الاجازات والتقارير السرية الخاصة به.



وتضمنت الشروط الحصول على شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للقيام بمهام الوظيفة المطلوبة على الندب عليها.

