أخبار مصر | مصدر: "بطح" بالعجلات سبب تخزين عربة كفر الزيات المحترقة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: "بطح" بالعجلات سبب تخزين عربة كفر الزيات المحترقة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن عربة الركاب المحترقة أثناء تخزينها بمحطة كفر الزيت فى الغربية، والتى تحمل رقم ١١٥٢٢٥، كانت قد تم تشريكها وتوقفها لوجود عطل بها من يوم ٢٠-١١-٢٠١٩.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة للفجر، أن العطل الذي أصال العربة، هو "بطح بالعجل" وتم عليه حجز العربة بالحوش في محطة كفر الزيات.

وكانت أعلنت، اليوم الخميس، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نشوب حريق محدود بعربة ركاب خالية من الركاب ومتروكة بحوش محطة سكك حديد كفر الزيات لأعمال الصيانة، وانه تم إخماد الحريق المحدود بمساعدة مطافى مدينة كفر الزيات ولم يسفر الحريق المحدود عن أية إصابات.

وقررت الهيئة تشكيل لجنة فنية من الهيئة لمعاينة العربة وتحديد أسباب الحريق بالاتحاد مع الجهات الأمنية.