أخبار مصر | "الوفد" عن حركة المحافظين: الدولة تمنح الفرصة للشباب للقيادة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد" عن حركة المحافظين: الدولة تمنح الفرصة للشباب للقيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن حركة المحافظين التي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء، تعتبر الحركة الأكبر التي تمت على مستوى المحافظات منذ سنوات طويلة.

وقالت رمزي، في بيان، اليوم الخميس، إن العناصر التي تم اختيارها تؤكد إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب من مختلف الانتماءات حيث شملت الحركة 5 نواب لمحافظين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى جانب 8 من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وهي أول مرة يتم فيها اختيار هذه العدد من الشباب وخاصة السياسيين لتولي مناصب تنفيذية رفيعة المستوى.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إلى أن هذه الاختيارات تعزز توجهات الدولة في إطار خطتها لرعاية الشباب واحتوائهم ومنحهم الفرص التي يستحقونها لقيادة مؤسسات الدولة المصرية، لافتة إلى أن هذا التوجه يخلق كوادر تنفيذية شبابية على أعلى المستويات لخدمة الدولة المصرية وتجديد دماء الجهاز الإداري بها.

وأدى أمس الأربعاء، 16 محافظًا من بينهم 13 جدد و3 قدامي إلى جانب 23 نائبًا للمحافظين من الشباب اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية.