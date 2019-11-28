أخبار مصر | عبدالعال لـ"جوزيف موم": مصر تولي أهمية خاصة لدعم السلام والاستقرار بالسودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالعال لـ"جوزيف موم": مصر تولي أهمية خاصة لدعم السلام والاستقرار بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال مقابلته مع جوزيف موم، سفير دولة جنوب السودان في مصر، بحضور المستشار محمود فوزي عبدالباري الأمين العام لمجلس النواب، اليوم الخميس، على أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة لدعم السلام والاستقرار في جنوب السودان، متمنيًا أن يعم السلام هذا البلد الشقيق

من جانبه، أشاد سفير جمهورية جنوب السودان بالتنامي الايجابي والملحوظ الذى تشهده العلاقات التى تجمع جنوب السودان بمصر والذي يتناسب مع العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مضيفًا بأن جنوب السودان تتطلع إلى دعم مصر لها في تلك المرحلة الانتقالية مع أجل دعم السلام والاستقرار والتنمية في ضوء الدور المصري الرائد إفريقيًا، مطالبا بدعم التعاون البرلماني بين البلدين عبر الاستفادة من الخبرات البرلمانية لمصر ودعم القدرات في ذلك الاتجاه.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى بعض الأمور الخاصة بالإعداد للزيارة المرتقبة القادمة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني إلى جمهورية جنوب السودان، في إطار السعى لتوطيد العلاقات المصرية بالدول الإفريقية بشكل عام وتوطيد العلاقات المصرية مع جمهورية جنوب السودان الشقيقة على كافة الأصعدة بشكل خاص.

وأوضح سفير جنوب السودان أن تلك الزيارة رفيعة المستوى ستصب في صالح دعم العلاقات المصرية الجنوبية الراسخة مشيرا إلى أنها تأتي في توقيت يخطو فيه جنوب السودان أولى خطواته باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار مؤكدًا حرص جنوب السودان على إتمام تلك الزيارة الهامة.

كما استهل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال استقباله يانوش أدير رئيس جمهورية المجر والوفد المرافق خلال زيارته الرسمية لمصر، بالترحيب قائلا: "ضيوفًا أعزاء على مجلس النواب المصري"، مشيرًا إلى التاريخ الطويل من علاقات الصداقة الراسخة الضاربة في جذور التاريخ بين مصر والمجر على كافة المستويات والتى تعود إلى 90 عامًا.

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وقدم الدكتور على عبدالعال نبذة مختصرة حول دور مجلس النواب المصري، وتشكيله مشيدًا بالعلاقات الراسخة مع البرلمان المجري، استنادًا إلى حالة التناغم والزخم الإيجابي في العلاقات بين البلدين الصديقين، والتى ينبغى استثمارها في دفع العلاقات إلى آفاق أرحب، مشددًا على ضرورة استثمار تلك العلاقات المتميزة في الانعكاس بمردود اقتصادي عالي في ضوء ما تملكة مصر من فرص اقتصادية واعدة، متمثلة في تشريعات محفزة للاستثمار، وبنية أساسية متميزة خاصة في مجال الطاقة، في ضوء الاكتشافات المصرية الأخيرة للغاز الطبيعي، والتى تؤهلها لأن تكون مركزًا اقليميًا للطاقة في المنطقة، بالإضافة لبرنامج إصلاح اقتصاد طموح وجاد يعززه الاستقرار الأمني التى تتميز به الدولة المصرية، معربا عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر استنادًا للإمكانيات الاقتصادية التى يمتلكها البلدان.

واستعرض الدكتور على عبدالعال جهود الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا على ضرورة أخذ التحديات التى تواجهها مصر في مجال مكافحة الإرهاب في الحسبان عند تناول موضوعات حقوق الإنسان، مشددًا على أن الدولة المصرية تحقق طفرة تنموية ترسي أسسًا قوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى ما قامت به الدولة المصرية مؤخرًا من مجهودات لتنظيم ممارسة العمل الأهلي والمجتمع المدني فضلًا عن تمكين الشباب والمرأة.

كما استعرض الدكتور على عبدالعال الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا على أن الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب تستند إلى المواجهة الشاملة بحيث لا تقتصر على الحل الأمني فقط وإنما تمتد إلى المواجهة الفكرية وتصويب الخطاب الديني

من جانبه، قدم يانوش أدير رئيس جمهورية المجر جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا على اعتزازه وفخره بوجوده بمجلس النواب المصري الذى يمثل صوت الشعب المصري الصديق،

وأشاد الرئيس المجري بالجهود المصرية لحفظ الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي استنادًا للثقل الإقليمي الذى تتمتع به مصر، كما أشاد الرئيس الضيف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وبنيته الأساسية والمتمثلة في تشريعات داعمة له.