أخبار مصر | محاضرة لوزير الآثار بجامعة بكين عن الاكتشافات الأثرية الحديثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة لوزير الآثار بجامعة بكين عن الاكتشافات الأثرية الحديثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل عصر اليوم الخميس، رئيس جامعة بكين وقيادات الجامعة وكلية الآثار والمتاحف بالجامعة، الدكتور خالد العناني وزير الآثار بحفاوة حيث ألقى محاضرة لأكثر من 100 طالب وطالبة عن الاكتشافات ومشروعات الآثرية الجديدة والمتاحف في مصر، وذلك بحضور رئيس جامعة بكين وقياداتها بالإضافة الي حوالي 100 عالم من علماء الآثار والأكاديميين والطلبة.

وخلال المحاضرة، استعرض وزير الآثار الاكتشافات الأثرية المتعددة التي تمت خلال الفترة القصيرة الماضية والتى لاقت تغطية إعلامية واسعة النطاق على المستوى الدولى بشكل عام والاعلام الصيني بوجه خاص، فضلا عن المتاحف والمشروعات الاثرية العديدة التي تم افتتاحها للجمهور بما يسهم في مزيد من الرواج السياحي في مصر.

كما أشار وزير الآثار إلى عدد من المشروعات القومية الجارية مثل مشروع ترميم قصر البارون إمبان بمصر الجديدة والذي من المقرر افتتاحه قريبا وتحويله الي معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة و هليوبوليس، بالاضافة الي الاعمال الجارية لتطوير المتحف القومي للحضارة المصرية واستقباله للمومياوات الملكية في مركب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، كما نوه عن الأعمال الجارية للمضى قدما فى إنشاء المتحف المصرى الكبير والذي من المقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.