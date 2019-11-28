أخبار مصر | "عبدالعال" لرئيس المجر: هناك جذور تاريخية بين الدولتين تعود إلى 90 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" لرئيس المجر: هناك جذور تاريخية بين الدولتين تعود إلى 90 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالسيد يانوش أدير رئيس جمهورية المجر والوفد المرافق خلال زيارته الرسمية لمصر: خلال استقباله لهم، قائلا: "ضيوفًا أعزاء على مجلس النواب المصري"، مشيرًا إلى التاريخ الطويل من علاقات الصداقة الراسخة الضاربة في جذور التاريخ بين مصر والمجر على كافة المستويات والتى تعود إلى 90 عامًا".

وقدم الدكتور علي عبدالعال نبذة مختصرة حول دور مجلس النواب المصري، وتشكيله مشيدًا بالعلاقات الراسخة مع البرلمان المجري، استنادًا إلى حالة التناغم والزخم الإيجابي في العلاقات بين البلدين الصديقين، والتي ينبغي استثمارها في دفع العلاقات إلى آفاق أرحب، مشددًا على ضرورة استثمار تلك العلاقات المتميزة في الانعكاس بمردود اقتصادي عالي في ضوء ما تملكة مصر من فرص اقتصادية واعدة، متمثلة في تشريعات محفزة للاستثمار، وبنية أساسية متميزة خاصة في مجال الطاقة، في ضوء الاكتشافات المصرية الأخيرة للغاز الطبيعي، والتى تؤهلها لأن تكون مركزًا اقليميًا للطاقة في المنطقة، بالإضافة لبرنامج إصلاح اقتصاد طموح وجاد يعززه الاستقرار الأمني التى تتميز به الدولة المصرية، معربا عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر استنادًا للإمكانيات الإقتصادية التي يمتلكها البلدان.

واستعرض الدكتور علي عبدالعال جهود الدولة المصرية في مجال حقوق الانسان، مؤكدًا على ضرورة أخذ التحديات التي تواجهها مصر في مجال مكافحة الإرهاب في الحسبان عند تناول موضوعات حقوق الانسان مشددًا على أن الدولة المصرية تحقق طفرة تنموية ترسي أسسًا قوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى ما قامت به الدولة المصرية مؤخرًا من مجهودات لتنظيم ممارسة العمل الأهلي والمجتمع المدني فضلًا عن تمكين الشباب والمرأة.

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كما استعرض الدكتور علي عبدالعال الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا على أن الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب تستند إلى المواجهة الشاملة بحيث لا تقتصر على الحل الأمني فقط وإنما تمتد إلى المواجهة الفكرية وتصويب الخطاب الديني

من جانبه، قدم يانوش أدير رئيس جمهورية المجر جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا على اعتزازه وفخره بوجوده بمجلس النواب المصري الذى يمثل صوت الشعب المصري الصديق،

وأشاد الرئيس المجري بالجهود المصرية لحفظ الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي استنادًا للثقل الإقليمي الذى تتمتع به مصر، كما أشاد الرئيس الضيف ببرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري وبنيته الأساسية والمتمثلة في تشريعات داعمة له.

