أخبار مصر | "الوزير" يترأس وفد مصر باجتماعات الجمعية العامة للدورة ٣١ للمنظمة البحرية الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" يترأس وفد مصر باجتماعات الجمعية العامة للدورة ٣١ للمنظمة البحرية الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وفد مصر في اليوم الثالث لاجتماعات الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية حيث تسعى مصر للفوز بعضوية مجلس المنظمة الفئة c وشهد اليوم استكمال كلمات وفود الدول المشاركة.

وعلى هامش الاجتماعات قال وزير النقل، إن مصر تسعى بقوة لتحقيق الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية لما له من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر التي تعتبر من الدول الرائدة في مجال النقل البحري وخاصة مع ما تتمتع به من موقع جفرافي يمثل قلب العالم وبما لها من حدود بحرية ممتدة على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.

وتابع، أن مصر تعد من أوائل الدول المنضمة للمنظمة البحرية الدولية منذ إنشائها عام 1958، وإنها كدولة ساحلية تحرص دائما على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأهداف الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية ولا تألو جهدًا من أجل التوافق مع كافة الصكوك الصادرة عنها.

ومن الجدير بالذكر أنه على هامش أعمال الجمعية اليوم، دعي وفد مصر إلى حفل استقبال لوفود الدول الأعضاء وموظفي الأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية وعلى رأسهم الأمين العام للمنظمة كيتاك ليم.