شكرا لقرائتكم خبر عن رغم رحيله عن منصبه.. محافظ أسوان السابق يرافق وزير التموين خلال زيارته للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم رحيله عن منصبه كمحافظ لأسوان، وحلف المحافظ الجديد اللواء أشرف عطية اليمين الدستورية كمحافظ لأسوان؛ رافق اللواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان السابق، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال زيارت للمحافظة اليوم لافتتاح فرع هايبر ماركت بمنطقة دراو، والتابع للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

يذكر أن مساحة الهايبر ماركت تبلغ 600 متر مقسمة ما بين فرع التجزئة ومخزن جملة حديث وكذلك ثلاجة تبريد وتجميد وثلاجات عرض للحوم والأجبان.

حضر الافتتاح حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان، وإبراهيم سليمان رئيس مدينة دراو، وعدد من نواب البرلمان.