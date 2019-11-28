شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 تلاميذ وإصابة 10 آخرين في حادث مروّع بالعامرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 3 تلاميذ مصرعهم وأصيب 10 آخرون في حادث مروع غرب الإسكندرية، منذ قليل، إثر تصادم سيارة تابعة لمدرسة خاصة، بعد بنزينة التعاون، بنطاق قرية عرابى دائرة قسم العامرية ثان.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية المركزى، وجارٍ التعامل مع جميع الحالات.