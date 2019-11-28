شكرا لقرائتكم خبر عن تعطّل جزئي لموقع «إنستجرام» وبطء في «فيسبوك» لدى آلاف المستخدمين حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدث تعطل جزئي لموقع تبادل الصور «إنستجرام» لدى آلاف المستخدمين حول العالم، وبطء الخدمة لدى آخرين على «فيسبوك».

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يواجه مستخدمو موقعى التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام مشكلة في تصفح واستخدام التطبيقين في عدد من دول العالم، حيث عبر عدد كبير من مستخدمى التطبيقين، عن استيائهم من العطل الفنى، من خلال العديد من التغريدات على «تويتر».

مستخدمو الموقعين في أكثر من دولة حول العالم، لا يستطيعون فتح حساباتهم واستمرار نشر أي منشورات جديدة.

كذلك تداول رواد «تويتر»، صورًا للمشكلات التي تواجه بعضهم، من خلال هاشتاج «انستجرام»، و«فيسبوك».