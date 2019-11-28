شكرا لقرائتكم خبر عن نهاد أبوالقمصان: عدم وجود أكثر من امرأة في منصب المحافظ إغفال للتقارير والإحصاءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب المركز المصري لحقوق المرأة بوجود 7 من الشابات في منصب نواب المحافظين في ضوء تغير حركة المحافظين ونوابهم التي أُعلنت، الاربعاء، وتم حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أن معظمهن في محافظات ليست بسيطة من حيث التنوع الثقافي أو العدد السكاني مثل محافظة مطروح وجنوب سيناء وأسوان.

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وأكدت نهاد أبوالقمصان رئيسة المركز أن عدم وجود اكثر من امرأة في منصب المحافظ إغفال لقراءة الإحصاءات والتقارير الدولية حيث احتلت مصر المرتبة 139 من بين 149 دولة على مستوي العالم في مؤشر مشرعون ومدراء ومسئولون بنسبة الإناث 6.4% إلى 93.6% للرجال، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر من المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2018.

وذكر المركز في بيان صحفي: «كنا نتمنى زيادة نسبة تمثيل المرأة في منصب المحافظ حيث لا يوجد سوي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والتي استمرت في منصبها، خاصة أن ذلك لا يتناسب مع نسبة تمثيل النساء من السكان أو نسبة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي والتي تصل إلى 30% في القطاع الرسمي وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمي، وتؤكد على الإصرار على تعامي الحكومات عن الخبرات النسائية المتوفرة بل وتجاهل تقارير التنمية الاقتصادية التي تؤكد أن مشاركة المرأة في صناعة القرار تحد من الفساد وتساهم في الاستثمار الأمثل للموارد، أو تؤكد على غياب المعايير الموضوعية في اختيار المحافظين».

وطالبت أبوالقمصان بضرورة وضع معايير موضوعية وواضحة ومعروفة بناء عليها يتم اختيار المحافظين، وتطبيق الكوتا النسائية بما لا يقل عن 35% في كافة المناصب الحكومية والقيادية والوزارية لتفعيل مشاركة المرأة المصرية من جديد، لإلزام صناع القرار بالبحث عن الكفاءات النسائية وإتاحة الفرص لهن.