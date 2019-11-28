شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يستعرض الاكتشافات والمشروعات الأثرية الحديثة فى جامعة بكين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مساء اليوم الخميس رئيس جامعة بكين وقيادات الجامعة و كلية الآثاروالمتاحف بالجامعة، الدكتور خالد العناني ، وزير الآثار ، حيث ألقى محاضرة لأكثر من 100 طالب و طالبة عن الاكتشافات ومشروعات الآثرية الجديدة والمتاحف في مصر، بحضو حوالي 100 عالم من علماء الاثار والأكاديميين والطلبة.
و خلال المحاضرة، استعرض وزير الآثار الاكتشافات الأثرية المتعددة التي تمت خلال الفترة القصيرة الماضية والتى لاقت تغطية إعلامية واسعة النطاق على المستوى الدولى بشكل عام والاعلام الصيني بوجه خاص، فضلا عن المتاحف و المشروعات الاثرية العديدة التي تم افتتاحها للجمهور بما يسهم في مزيد من الرواج السياحي في مصر.
كما أشار وزير الاثار ، إلى عدد من المشروعات القومية الجارية مثل مشروع ترميم قصر البارون إمبان بمصر الجديدة و الذي من المقررافتتاحه قريبا و وتحويله الي معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة و هليوبوليس ، بالاضافة الي الاعمال الجارية لتطوير المتحف القومي للحضارة المصرية و استقباله للمومياوات الملكية في مركب مهيب من المتحف المصري بالتحرير كما نوه عن الأعمال الجارية للمضى قدما فى إنشاء المتحف المصرى الكبير و الذي من المقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.
واستفسر الطلاب علي العديد من المشروعات الأثرية كما اشادوا بالاكتشافات الأثرية الأخيرة و التي ساهمت في زيادة الطلب السياحة الصينية الي مصر.
و حرص الطلاب علي التقاط الصور التذكارية مع الوزير.
و عقب المحاضرة، اصطحب رئيس الجامعة د. خالد العناني ، وزير الاثار في جولة تفقدية في متحف الجامعة كما ناقشوا تعزيز سبل التعاون بين الوزارة و الجامعة في مجال العمل الاثري و الحفائر و المتاحف و تدريب العاملين و مفتشين الاثار.
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