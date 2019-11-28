شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تشرح للكوادر الإفريقية تجربة مصر فى تطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية، التى تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لـ 30 من الكوادر من 19 دولة إفريقيه بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن محاضرات اليوم تناولت السياسة القومية الحضرية ورؤية مصر المكانية ومنهج التخطيط بالمشاركة في تطوير المناطق العشوائية والتجربة المصرية فى مجال التخطيط الحضرى ومحاربة الفساد.

كما ركزت الدورة على إنشاء المدن الذكية الجديدة وكيفية جذب السكان إليها وتم شرح مدينة العلمين الجديدة كنموذج لمدن الجيل الرابع والتى تم استخدام الوسائل التكنولوجية من ناحية التصميم والبناء وجعلها مستدامة اقتصاديا وتجاريا وسياحيا وصديقة للبيئة و غير قائمة على فكرة الانشطة الموسمية.

Advertisements

وقدم المهندس أحمد عبد الحكيم، خبير برامج التخطيط العمرانى والتنمية، خلال المحاضرة شرحاً مفصلاً لإنشاء هذه النوعية من المدن الذكية بهدف نقل الخبرة للمراحل المختلفة من مرحلة المخطط الهيكلى، حتى المخطط التفصيلى لخلق مدن أكثر استدامة اقتصاديا وتجاريا وتكنولوجيا.

وأشار الدكتور كلو محمد أحد قيادات التنمية المحلية بدولة كينيا أن المحاضرة لها تأثير كبير فى تغيير استراتيجية جذب الأشخاص من المناطق العشوائية إلى المدن الجديدة مشيراً إلي نموذج كوندا سيتى بكينيا وتعد من المدن الجديدة المنشأة والتى تواجه مشكله جذب السكان، مؤكدا أن كينيا تتجه إلى إنشاء المدن الجديدة وتحتاج للتجارب الناجحة المختلفة خاصة ان كينيا بها اكبر منطقة عشوائية على مستوى افريقيا وتجربة مصر الناجحة فى إنشاء مدن الجيل الرابع المستدامة اقتصاديا وتكنولوجيا تعد منهجا يدرس وسوف يتم نقل هذه الخبرات إلى دولة كينيا ودول افريقيا .

فيما أوضح الدكتور موسى عاطر، نائب وزير التنمية المحلية بجنوب السودان، أن التدريب تناول العديد من المحاور والموضوعات التي تعمل علي المساهمه فى تنمية افريقيا اقتصاديا وتنمويا، مؤكداً أن عرض نماذج لمشروعات قائمة وناجحة على أرض مصر ومحور تطوير العشوائيات وإنشاء المدن الذكية الجديدة من الملفات التى تهتم بها أفريقيا لما تعانيه من مشاكل فى منظومه تطوير العشوائيات وانشاء المدن الجديدة وجعلها جاذبة للسكان، وأشاد بالجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية وحرصها على نقل الخبرات ليس فقط وانما ايضا بزيارات ميدانية لتحقيق الهدف المرجو من التدريب على أرض الواقع.