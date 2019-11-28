شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء شريعة إسلامية وقانون يجتمعون بورشة "الحفاظ على الكرامة الإنسانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت مؤسسة الأزهر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشة عمل تحت عنوان "الحفاظ على الكرامة الإنسانية فى النزاعات المسلحة فى إطارالقانون الدولى الإنسانى والفقه الإسلامى" بالتنسيق مع وزارة الخارجية واللجنة القومية للقانون الدولى الانسانى، يومى السادس والعشرين والسابع والعشرين من نوفمبر 2019 بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر فيى القاهرة.

حضر الورشة أساتذة فى الشريعة والقانون من جامعة الأزهر وجامعات مصرية أخرى، وعلماء من المغرب والعراق وليبيا وخبراء فى القانون الدولى الإنسانى.

واكدت الورشة :أسفرت النزاعات المسلحة التي طال أمدها في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بشكل عام عن معاناة إنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية: إذ قُتل مئات الآلاف وشُرد نحو 20 مليون لاجئ ودُمرت مدن وخُربت بنى تحتية أساسية.

جدير بالذكر أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه المعاناة هو عدم احترام القانون الدولي الإنساني، والذي يفترض أن تكون قواعده الإنسانية مصونة ومحمية بموجب القواعد القانونية الأخلاقية المنصوص عليها في جميع الأديان والحضارات، بما في ذلك الإسلام.

وقال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والسيد رونالد أوفترنجر، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر، في بيان مشترك لهما أنه "ثمة دور مهم يتسنى للقيادات الدينية الاضطلاع به في تخفيف معاناة ضحايا النزاعات المسلحة، حيث يمكنهم على سبيل المثال الدعوة لاحترام القواعد الإنسانية الأساسية والقانون الدولي الإنساني."

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وعلى مدار اليومين، ناقش المشاركون في ورشة العمل ثلاثة مواضيع هي: حماية المدنيين والمعاملة الإنسانية للمحتجزين واحترام جثامين الموتى والتعامل معها بشكل لائق.

وتهدف ورشة العمل هذه إلى تعزيز مستوى القبول العالمي للقانون الدولي الإنساني ، وتسليط الضوء على أحكام الحماية وفقًا للقيم الإنسانية والمنصوص عليها في الفقه الإسلامي.

وشارك الخبراء في نقاش أكاديمي إنساني دار حول أحكام هذين الإطارين القانونيين الجوهريين.