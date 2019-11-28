شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملة "كلنا واحد" تجوب شوارع بشاير الخير وغيط العنب بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفدت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين منطقة بشاير الخير - غيط العنب بالإسكندرية، وذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة " كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، لاسيما قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة

ووزع أعضاء الحملة عدد من المساعدات العينية ( بطاطين ، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان ) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وفى إطار حرص الوزارة على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، ولاسيما إستخراج الأوراق الثبوتية، وتم إستخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين من قاطنى المنطقة.

كما تم توزيع الألعاب على الأطفال بالمنطقة بهدف غرس مبادىء المسئولية المجتمعية لديهم، ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

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