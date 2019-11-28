شكرا لقرائتكم خبر عن عزة العشماوى نائبا أول لرئيس لجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتخبت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، النائب الأول لرئيس لجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته.

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جاء ذلك خلال انعقاد الدورة العادية الـ34 للجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته المنعقدة بمصر، والتى تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة والاتحاد الإفريقى واليونيسف وشركاء التنمية فى الفترة من 25 نوفمبر الجارى وحتى 5 ديسمبر2019، وفقا لبيان المجلس القومى للطفولة اليوم الخميس.



وأعربت العشماوي، عن خالص تقديرها لانتخابها لهذا المنصب، حيث إنها عضو فى لجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته منذ عام 2013، مؤكدة أنه فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، فإنها تضع دائما قضايا الطفولة فى القارة السمراء نصب أعينها، وتعمل على دعم الدول الإفريقية الصديقة فى قضايا الطفولة.



يذكر أن لجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته تنبثق من المواد من 32 إلى 46 من الميثاق الإفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته، الذى اعتمده رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية فى 11 يوليو 1990 ودخل حيز التنفيذ فى 29 نوفمبر 1999، وتتألف لجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل ورفاهه من 11 عضوا / خبيرا وتتمثل المهام الرئيسية للجنة فى تعزيز وحماية الحقوق المنصوص عليها فى الميثاق المذكور ومراقبة تنفيذ وضمان حماية الحقوق المنصوص عليها فى الميثاق.