شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تحصيل الرسوم للأنشطة فى المحميات الطبيعية لصونها والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الوزيرة، خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب في مجال حماية البيئة، أن قرار تحصيل الرسوم يهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة كما يتم تطبيقه في مختلف دول العالم التي تمتلك ثروات طبيعية مثل مصر.
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