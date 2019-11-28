أوبرا جامعة مصر تحيى أغاني وموسيقي التراث الشرقي والغربي بحفل لمواهب الشباب غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفل غنائي موسيقي في السادسة مساء غد الجمعة يشارك به عدد من مواهب الشباب تحت قيادة وتدريب الفنانة فتنة النجار. يقام الحفل ضمن النشاط الثقافي والفني ل أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومن المقرر أن يقدم نجوم الشباب وصلات غنائية منفردة وجماعية لبعض الأعمال الدرامية منها تتر مسلسل "حديث الصباح والمساء" و مسلسل " العائلة" و"حياتك يا حبيبي" ل سيد مكاوي و"ليالينا" لوردة .. بالإضافة إلى مقطوعات موسيقية شرقية وغربية للالماني لودفيج فان بيتهوفن والفرنسي فريدريك شوبان والنمساوي اميدوس موتسارت وعمر خيرت.

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