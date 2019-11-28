شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة القومى للمرأة: مبروك لسيدات مصر وصولهن لنسبة 40% بمنصب نائب المحافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، أن الإرادة السياسية تحقق أحلام المرأة المصرية، قائلة:" مبروك لسيدات مصر وصولهن بنسبة 40% لمنصب نائبات محافظين".

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات لها على صفحتها الرسمية عبر السوشيال ميديا، قائلة:"عارفين ده معناه إيه أن عدد أكبر وأكبر يكون موجود فى المستقبل فى منصب محافظ احنا كدة 11 نائبة من 27 نائبا".

وتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة ودوام التوفيق إلى نائبات المحافظين الجدد .

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وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بتولى الشابات الصاعدات هذا المنصب، مؤكدة أن المرأة المصرية تخطو خطوات حثيثة نحو التمكين السياسي وتولى المناصب القيادية بدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية لتلك النماذج النسائية المشرفة التوفيق والنجاح .

يذكر أن المحافظين الجدد ونوابهم قد أدوا اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت تعيين 7 نائبات لمحافظين وهن جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، غادة يحيى نائبة محافظ أسوان، إيناس سمير نائبة محافظ جنوب سيناء، لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية، جيهان عبد المنعم نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، هند محمد أحمد نائبة محافظ الجيزة، دينا الدسوقى نائبة محافظ مطروح.



